Российские войска нанесли удары по трём морским судам в акватории Чёрного моря у берегов Одессы. По данным Минобороны РФ, поражены два сухогруза и танкер с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения украинской армии.

Как уточнили в военном ведомстве, суда находились северо-восточнее и восточнее Одессы. Помимо морских целей, российские военнослужащие атаковали объекты энергетической инфраструктуры, которые, по информации министерства, обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

«ВС РФ продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военной промышленности Украины, и морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения, используемым в интересах ВСУ», — отчиталось утром 10 ноября Минобороны.

Ранее российские военные сообщили об ударах по контейнеровозу в порту Черноморск и сухогрузу в Чёрном море. По информации Минобороны, оба судна использовались для перевозки вооружения, военного имущества и грузов двойного назначения для ВСУ.