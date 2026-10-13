Чёрный дым до небес: Под Киевом после прилёта вспыхнул мощный пожар на складе
Огромный столб дыма заметили под Киевом после сообщений о прилёте
Огромный столб дыма поднялся над Киевской областью после пожара на складе. По сообщениям местных пабликов, возгорание началось после прилёта.
В Сети появились кадры сильного задымления. Над местом происшествия поднимается густой дым, заметный с большого расстояния.
Огромный столб дыма заметили под Киевом после сообщений о прилёте. Видео © Telegram / kievinfo_kyiv
Одновременно о взрывах сообщают жители Кривого Рога в Днепропетровской области. По информации местных ресурсов, в городе также работают средства противовоздушной обороны.
Точное местоположение горящего склада и характер повреждений в первоначальных сообщениях не уточняются.
Ранее Life.ru сообщал о пожаре на складах предприятия в Бучанском районе Киевской области. Возгорание произошло 11 октября после ночной атаки беспилотников. Глава областной военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что пожар удалось локализовать, а на месте работали экстренные службы.
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