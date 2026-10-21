«Чёрный кодекс» пал: Франция отменила наследие рабства спустя 178 лет после его запрета

Сенат Франции 20 октября окончательно одобрил отмену «Чёрного кодекса» — свода королевских указов, регулировавших рабство в колониях. За законопроект проголосовали 320 сенаторов, против не выступил никто. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.

«Чёрный кодекс» представлял собой совокупность актов, изданных в 1685–1724 годах. Они определяли правовое положение рабов, отношения между ними и владельцами, а также затрагивали работорговлю. Хотя рабство во Франции окончательно упразднили в 1848 году, сам кодекс формально продолжал оставаться неотменённым. Новый закон устраняет этот правовой пробел и распространяет отмену на положения, принятые для применения кодекса.

Документ также закрепляет связь этих исторических актов с работорговлей и рабством, которые Франция признала преступлениями против человечности законом от 21 мая 2001 года, известным как закон Тобира. Кроме того, правительство должно представить парламенту перечень актов колониального права и указать, какие из них продолжают действовать.

Сенат одобрил законопроект без поправок. Докладчик Луи Вогель объяснил необходимость прямой отмены тем, что она соответствует принципам ясности и упрощения законодательства. По его словам, несмотря на фактическое прекращение действия «Чёрного кодекса», формальное устранение этого наследия оправданно. Теперь закон должен быть промульгирован президентом Франции в течение 15 дней, если рассмотрение документа не будет передано в Конституционный совет.

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