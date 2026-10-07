В Китае мужчина поверил в выигрыш $13 млн и попал в рабство

Мечта о многомиллионном выигрыше обернулась для жителя Китая исчезновением и тяжёлым испытанием. Мужчина поверил мошенникам, поехал в Пекин за обещанными $13 млн и в итоге оказался втянут в историю с принудительным трудом.

Родные забили тревогу после того, как Чжао пропал спустя три месяца после приезда в столицу. Полиция начала поиски и выяснила, что мужчина стал жертвой мошеннической схемы с якобы выигранным крупным призом.

Правоохранители нашли Чжао и попытались отправить его домой, однако на вокзале он снова исчез. Сотрудники проследили за мужчиной и вышли на посредника, который, как установило следствие, отправил китайца пасти овец в город Чифын во Внутренней Монголии.

Когда полицейские приехали туда, Чжао уже не было. На месте обнаружили лишь его паспорт, после чего поиски продолжились: сотрудники опросили более ста пастухов и преодолели свыше тысячи километров.

В итоге мужчину удалось найти. Оказалось, что никакого опыта в выпасе овец у него не было: по дороге Чжао потерял телефон, отделился от группы и заблудился. Обессиленного от голода мужчину подобрали местные жители и приютили, после чего он остался помогать им по хозяйству. Сейчас Чжао в безопасности и уже возвращён к семье.

Ранее Life.ru писал о другом невероятном случае в Китае: 71-летний мужчина, много лет живший в нищете, неожиданно узнал о крупных пенсионных накоплениях. На его счёте оказалось более 420 тысяч юаней — около $63 тыс., которые копились десять лет, пока он не обращался за выплатами. Получив банковскую карту с деньгами, пенсионер не смог сдержать слёз и назвал случившееся настоящим чудом.