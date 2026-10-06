Нищий из Китая внезапно обнаружил на счёте $63 тыс.

Житель Китая неожиданно обнаружил на своём счёте более 420 тыс. юаней — около $63 тыс. Как пишет South China Morning Post, 21 год 71-летний мужчина жил в заброшенных зданиях, перебивался случайными заработками и собирал мусор, не подозревая, что у него есть крупные пенсионные накопления.

Мужчина около 30 лет проработал на государственном предприятии, однако после увольнения быстро потратил компенсацию и оказался в долгах. Зимой 2024 года сотрудники социальной службы нашли его в заброшенном здании в городе Чандэ и предложили переехать в приют.

Сначала пенсионер отказался от помощи, но позже согласился и предъявил документы. Именно они помогли чиновникам выяснить, что мужчина ещё в 2015 году достиг пенсионного возраста и имел право примерно на 550 долларов ежемесячных выплат.

Получить пенсию он так и не пришёл. За десять лет невостребованные деньги продолжали накапливаться, и в итоге на его пенсионном счёте собралась сумма, которой хватило бы, чтобы полностью изменить его жизнь.

Когда мужчина получил банковскую карту с накоплениями, он не смог сдержать слёз. Пенсионер признался, что не ожидал обнаружить такие деньги и воспринял случившееся как настоящее чудо.

Ранее Life.ru писал, что Илон Маск предложил свой способ решить проблему безработицы в эпоху искусственного интеллекта. Предприниматель считает, что правительства в будущем смогут выплачивать гражданам деньги напрямую, поскольку роботы и ИИ будут производить огромное количество товаров и услуг. По мнению Маска, такой подход позволит людям сохранить достойный уровень жизни даже при масштабном сокращении рабочих мест.