Деньги спрятаны на счетах? как через суд найти тайные заначки супруга перед разводом

Если один из супругов при разводе не знает, где второй хранит деньги и инвестиции, он может попросить суд истребовать сведения об этих активах. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат, управляющий партнёр юридической фирмы Forseti & Ting Альберт Ануфриев.

«При отсутствии брачного договора имущество, приобретённое в браке на общие средства, обычно делят поровну. Это относится не только к квартире и автомобилю, но и к деньгам на счетах, вкладам, облигациям, акциям и средствам на брокерском счёте», — пояснил юрист.

Семейный кодекс действительно относит к общему имуществу супругов приобретённые за общие доходы ценные бумаги, вклады, доли в капитале и другие активы независимо от того, на чьё имя они оформлены. По общему правилу доли супругов при разделе признаются равными, если иное не предусмотрено соглашением или брачным договором.

Если самостоятельно получить документы невозможно, можно ходатайствовать перед судом об их истребовании. По словам Ануфриева, сведения ФНС помогут установить наличие банковских счетов, после чего информацию об остатках и движении средств можно запрашивать у банков. Данные о недвижимости можно получить через Росреестр.

При этом не всё имущество автоматически становится общим. Деньги и другие активы, принадлежавшие человеку до брака, а также полученные им в дар или по наследству, по общему правилу остаются его личной собственностью.

«Имя владельца счёта само по себе не делает накопления его личным имуществом. Разделу подлежат все активы вне зависимости от того, на кого они оформлены», — отметил адвокат.

Отдельные правила действуют и для долгов. Сам по себе факт оформления кредита во время брака ещё не делает задолженность общей: при споре имеет значение, были ли заёмные деньги потрачены на семейные нужды. Верховный суд также указывал, что при разделе учитываются общие долги супругов и обязательства, возникшие в интересах семьи.

Ранее Life.ru рассказывал, из-за чего супруги чаще всего продолжают спорить даже после решения о разводе. Медиатор и психолог Елена Ракович отмечала, что основные конфликты возникают вокруг раздела имущества, порядка общения с детьми и общего бизнеса: после расставания бывшим партнёрам всё равно приходится договариваться по этим вопросам.