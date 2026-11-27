На украинском истребителе МиГ-29 заметили необычную чёрную ракету класса «воздух — воздух», хотя такие боеприпасы традиционно окрашивают в белый цвет. На опубликованный снимок обратил внимание телеграм-канал «Воевода вещает».

На фотографии под крылом самолёта находится управляемая ракета малой дальности Р-73 советской разработки. В классификации НАТО она получила обозначение AA-11 Archer, что переводится как «Лучник».

Главная особенность боеприпаса — его нестандартная окраска. Вместо привычного светлого корпуса ракета получила чёрное покрытие. Автор публикации предположил, что изделие могли перекрасить после очередного ремонта.

Р-73 приняли на вооружение в 1983 году. Ракета предназначена для поражения воздушных целей на небольших дистанциях и оснащена инфракрасной головкой самонаведения, позволяющей наводиться на тепловое излучение цели.

Дальность пуска базовой модификации достигает 20 километров. Боеприпас оснащён стержневой боевой частью массой восемь килограммов. Ракеты этого семейства используются на различных истребителях советской разработки, включая МиГ-29.