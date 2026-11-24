В России испытали «летающую» винтовку с автоматическим захватом цели
Оружейник Лобаев сообщил об испытаниях летающей снайперской винтовки
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В России успешно испытали снайперскую винтовку «Вызов», которую превратили в беспилотный стрелковый комплекс. Разработка способна самостоятельно захватывать цель и имеет большой потенциал в борьбе с дронами. Об этом рассказал оружейник-конструктор, основатель группы компаний Lobaev Arms Владислав Лобаев.
В основу комплекса легла снайперская винтовка ZOV, которую разместили на тяжёлом гексакоптере. Во время испытаний разработка продемонстрировала высокую точность при стрельбе по движущейся мишени.
«Разработка успешна, есть видео испытаний», — отметил Лобаев ТАСС.
Изначально оружие создавали для поражения живой силы, однако теперь конструкторы рассматривают возможность его применения против беспилотников. По словам разработчика, комплекс способен находиться в воздухе до часа. Кроме того, винтовку можно размещать на беспилотных аппаратах разных типов.
Особенностью новинки стало использование машинного зрения. Система самостоятельно распознаёт и захватывает цель, автоматизируя процесс прицеливания.
Ранее Life.ru сообщал, что Лобаев назвал роботизацию и внедрение искусственного интеллекта будущим борьбы с беспилотниками. По мнению конструктора, автоматизация позволит уменьшить влияние человеческого фактора, в частности усталости и стресса операторов.
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