В России успешно испытали снайперскую винтовку «Вызов», которую превратили в беспилотный стрелковый комплекс. Разработка способна самостоятельно захватывать цель и имеет большой потенциал в борьбе с дронами. Об этом рассказал оружейник-конструктор, основатель группы компаний Lobaev Arms Владислав Лобаев.

В основу комплекса легла снайперская винтовка ZOV, которую разместили на тяжёлом гексакоптере. Во время испытаний разработка продемонстрировала высокую точность при стрельбе по движущейся мишени.

«Разработка успешна, есть видео испытаний», — отметил Лобаев ТАСС.

Изначально оружие создавали для поражения живой силы, однако теперь конструкторы рассматривают возможность его применения против беспилотников. По словам разработчика, комплекс способен находиться в воздухе до часа. Кроме того, винтовку можно размещать на беспилотных аппаратах разных типов.

Особенностью новинки стало использование машинного зрения. Система самостоятельно распознаёт и захватывает цель, автоматизируя процесс прицеливания.

Ранее Life.ru сообщал, что Лобаев назвал роботизацию и внедрение искусственного интеллекта будущим борьбы с беспилотниками. По мнению конструктора, автоматизация позволит уменьшить влияние человеческого фактора, в частности усталости и стресса операторов.