Будущее систем противодействия беспилотникам связано с роботизацией и внедрением искусственного интеллекта. Это позволит снизить влияние человеческого фактора, в том числе усталости и стресса операторов. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал оружейник-конструктор, основатель группы компаний Lobaev Arms Владислав Лобаев.

По его словам, развитие технологий уже меняет роль человека в работе с высокоточными комплексами. Значительную часть задач, которые раньше требовали участия второго специалиста, теперь берёт на себя компьютер.

«Она делает всё гораздо более чётко и безошибочно. Поэтому будущее за такими комплексами и системами», — считает оружейник.

Лобаев также полагает, что массовое распространение роботизированных комплексов способно изменить характер современных боевых действий. По его оценке, засилье беспилотников на передовой привело к возвращению позиционного противостояния, сопоставимого с Первой мировой войной.

Впрочем, возможности искусственного интеллекта в военной сфере пока ограничены. Как ранее рассказывал главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин, нейросети всё ещё уступают опытным операторам в способности анализировать обстановку и распознавать замаскированные объекты. При этом технологии ИИ уже используются в российской полуавтоматической антидроновой установке «Калитка».