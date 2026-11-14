Искусственный интеллект пока не способен заменить опытного оператора FPV-дрона при поиске замаскированных целей. Нейросеть может распознать военную технику, но человеку достаточно косвенных признаков, чтобы определить, где она скрывается. Об этом РИА «Новости» рассказал главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

В качестве примера эксперт привёл ситуацию с танком, который заехал в лесополосу и исчез из поля зрения беспилотника. ИИ, обученный распознавать бронетехнику, может не обнаружить машину, тогда как оператор заметит оставленные гусеницами следы и по ним восстановит направление её движения.

По словам Кузякина, с высоты около 100 метров местность напоминает обычную электронную карту, на которой невозможно сразу определить расположение военной техники. Поэтому при поиске целей человек опирается не только на изображение с камеры, но и на знания, логику и накопленный опыт.

Конструктор считает, что именно способность анализировать обстановку и сопоставлять разрозненные признаки пока остаётся преимуществом человека. По его оценке, существующие системы искусственного интеллекта не смогут в ближайшем будущем выполнять задачи на линии боевого соприкосновения на уровне подготовленного оператора.

При этом технологии ИИ уже применяются в отдельных военных системах. Ранее Life.ru рассказывал о российской антидроновой турели «Калитка». Искусственный интеллект помогает установке рассчитывать поправки при стрельбе по движущимся воздушным целям. По словам военнослужащего Росгвардии, для поражения одного беспилотника комплексу может хватить примерно десяти выстрелов. Однако сама турель работает в полуавтоматическом режиме.

Кроме того, Life.ru публиковал оценку Кузякина о зависимости украинских беспилотных систем от спутниковой связи Starlink. Эксперт считает, что полноценной альтернативы американской сети у Киева пока нет. По его словам, европейские спутниковые системы уступают ей по возможностям передачи данных, особенно при управлении дронами и обмене информацией в реальном времени.