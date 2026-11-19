К эвакуации раненых в Армии России намерены шире привлекать наземных роботов. Минобороны планирует к концу 2026 года полностью укомплектовать такими машинами все подразделения, которые используют их для вывоза пострадавших с передовой. Об этом «Известиям» сообщила статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилёва.

Речь идёт не просто о передаче военным новых платформ. Ведомство меняет подход к их применению: если изначально роботизированные машины служили дополнительным инструментом для эвакуации, то теперь их вводят в штат специальных подразделений. Одновременно Минобороны формирует персонал, способный управлять комплексами непосредственно при выполнении таких задач.

Цивилёва уточнила, что в течение 2026 года военные совершенствовали несколько типов наземных платформ. Полное оснащение подразделений, применяющих эту технику, должно завершиться до конца года.

Ранее Life.ru писал, что наземные роботизированные комплексы «Лягушка» доставляют российским военнослужащим до 30 килограммов грузов за один рейс на передовую в районе Алешек Херсонской области. Роботизированные платформы используют военнослужащие Костромского гвардейского полка ВДВ группировки войск «Днепр». На них бойцам подвозят в том числе продовольствие.