Чёрный список ЕС против России вырос с 3,1 до 4,7 тысячи позиций

Евросоюз после принятия 22-го пакета антироссийских санкций увеличил свой чёрный список примерно с 3,1 тысячи до 4776 позиций. Соответствующие документы опубликованы в «Официальном журнале» ЕС.

Новый пакет добавил в санкционные перечни 1569 фигурантов — 743 физических лица и 826 компаний и организаций. В основном ограничения затронули предпринимателей, чиновников и структуры, которые Брюссель связывает с российским оборонно-промышленным комплексом.

Таким образом, размер чёрного списка вырос примерно в полтора раза. По данным Евросоюза, более половины новых фигурантов связаны с цепочками производства баллистических ракет.

Ранее Life.ru сообщал, что ЕС окончательно утвердил 22-й пакет санкций против России, включив в него около 1600 компаний и физических лиц. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что новые ограничения преимущественно направлены против структур и граждан, связанных с российским военно-промышленным комплексом. До окончательного решения пакет несколько дней проходил согласование на уровне постоянных представителей стран Евросоюза.