ЕС ввёл санкции против Героя России полковника Анатолия Сысоева

Евросоюз ввёл персональные санкции против Героя России полковника Анатолия Сысоева, который входит в состав Центральной избирательной комиссии РФ. Соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в «Официальном журнале» объединения.

Причиной включения офицера в ограничительный список Брюссель назвал его участие в работе ЦИК во время выборов депутатов Государственной думы, проходивших с 18 по 20 сентября 2026 года.

Помимо звезды Героя России, Сысоев награждён орденами Мужества и «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, а также медалями «За воинскую доблесть» обеих степеней.

Полковник также прошёл обучение по президентской программе «Время героев». После этого он работал помощником губернатора Тверской области, а впоследствии указом Владимира Путина был назначен членом Центральной избирательной комиссии России.

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России. О принятом решении 12 октября объявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Новые ограничения затронули около 1600 физических и юридических лиц, связанных, по оценке Брюсселя, с российским оборонным сектором.