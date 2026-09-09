«Чёрный ястреб» сгорел в Жулянах: Военкор сообщил об уничтожении Black Hawk ГУР в Киеве

В аэропорту Жуляны в Киеве уничтожен как минимум один вертолёт UH-60 Black Hawk, принадлежащий Главному управлению разведки Минобороны Украины. Об этом заявил военкор ИС «Вести» Евгений Поддубный, опубликовавший подробности удара, который ВС РФ нанесли 4 сентября.

ВС РФ уничтожили Black Hawk ГУР в аэропорту Жуляны. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

В ходе разведки на территории аэродрома обнаружили два вертолёта UH-60 Black Hawk Главного управления разведки Минобороны Украины. Затем по одному из обнаруженных бортов был применён БПЛА «Герань-4 Сикер».

Беспилотник попал непосредственно в вертолёт, после чего машина была уничтожена. Огонь перекинулся на автомобиль, который находился рядом с винтокрылым судном. В результате вместе с вертолётом сгорела и подъехавшая к нему техника.

Отдельно военкор указал на участие 50-й отдельной бригады БПС «Варяг». Именно её подразделения, согласно публикации, были задействованы при проведении операции.

Ранее появилось видео атаки дрона «Князь Вандал Новгородский» на вертолёт ВСУ. На кадрах беспилотник КВН летит вдоль лесополосы, после чего в поле зрения появляется вертолёт, который авторы публикации идентифицируют как Ми-17 украинской армии.