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Опубликовано 9 сентября, 13:31

«Чёрный ястреб» сгорел в Жулянах: Военкор сообщил об уничтожении Black Hawk ГУР в Киеве

Поддубный сообщил об уничтожении Black Hawk ГУР в аэропорту Жуляны

ВС РФ уничтожили Black Hawk ГУР в аэропорту Жуляны. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

ВС РФ уничтожили Black Hawk ГУР в аэропорту Жуляны. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

В аэропорту Жуляны в Киеве уничтожен как минимум один вертолёт UH-60 Black Hawk, принадлежащий Главному управлению разведки Минобороны Украины. Об этом заявил военкор ИС «Вести» Евгений Поддубный, опубликовавший подробности удара, который ВС РФ нанесли 4 сентября.

ВС РФ уничтожили Black Hawk ГУР в аэропорту Жуляны. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

В ходе разведки на территории аэродрома обнаружили два вертолёта UH-60 Black Hawk Главного управления разведки Минобороны Украины. Затем по одному из обнаруженных бортов был применён БПЛА «Герань-4 Сикер».

Беспилотник попал непосредственно в вертолёт, после чего машина была уничтожена. Огонь перекинулся на автомобиль, который находился рядом с винтокрылым судном. В результате вместе с вертолётом сгорела и подъехавшая к нему техника.

Отдельно военкор указал на участие 50-й отдельной бригады БПС «Варяг». Именно её подразделения, согласно публикации, были задействованы при проведении операции.

ВС РФ ударили по цехам сборки и местам хранения дальнобойных украинских БПЛА
ВС РФ ударили по цехам сборки и местам хранения дальнобойных украинских БПЛА

Ранее появилось видео атаки дрона «Князь Вандал Новгородский» на вертолёт ВСУ. На кадрах беспилотник КВН летит вдоль лесополосы, после чего в поле зрения появляется вертолёт, который авторы публикации идентифицируют как Ми-17 украинской армии.

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Милена Скрипальщикова
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