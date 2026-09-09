ВС РФ ударили по цехам сборки и местам хранения дальнобойных украинских БПЛА

Российские войска за минувшие сутки поразили цеха сборки и места хранения беспилотников большой дальности, а также объекты инфраструктуры, задействованные ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок. Под огонь также попали объекты топливно-энергетической и транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемые украинскими войсками.

Кроме того, российские военные нанесли поражение складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Всего, по данным Минобороны, цели были поражены в 141 районе.

Ранее российские военные сообщили об ударах по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Южном, использовавшимся в интересах ВСУ. По данным Минобороны РФ, в Одессе был поражён резервуар с горюче-смазочными материалами, а в Южном — склад с вооружением, техникой и военным имуществом. Для атаки применялись высокоточные средства воздушного базирования и ударные беспилотники.