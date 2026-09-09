Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 сентября, 09:01

ВС РФ ударили по цехам сборки и местам хранения дальнобойных украинских БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские войска за минувшие сутки поразили цеха сборки и места хранения беспилотников большой дальности, а также объекты инфраструктуры, задействованные ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок. Под огонь также попали объекты топливно-энергетической и транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемые украинскими войсками.

Кроме того, российские военные нанесли поражение складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Всего, по данным Минобороны, цели были поражены в 141 районе.

Озёрное в Харьковской области перешло под контроль ВС РФ
Озёрное в Харьковской области перешло под контроль ВС РФ

Ранее российские военные сообщили об ударах по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Южном, использовавшимся в интересах ВСУ. По данным Минобороны РФ, в Одессе был поражён резервуар с горюче-смазочными материалами, а в Южном — склад с вооружением, техникой и военным имуществом. Для атаки применялись высокоточные средства воздушного базирования и ударные беспилотники.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar