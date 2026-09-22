«Чертовски смешно»: Ченнинг Татум открестился от травли Зои Кравиц с левого аккаунта

Актёр Ченнинг Татум опроверг утверждения о том, что использует аккаунт под чужим именем для насмешек над бывшими девушками. Об этом сообщает Daily Mail.

Пользователи обнаружили страницу под именем Nonya Bidness, у которой всего один подписчик — Ченнинг Татум. С этой страницы, как заметили фанаты, были оставлены негативные комментарии под постом о его бывшей невесте Зои Кравиц и её новом женихе Гарри Стайлзе.

«Вы правда не можете поверить, что думаете, будто я так провожу свободное время. Чертовски смешно... И зачем мне подписываться на фейковый аккаунт, если я не хочу, чтобы меня с ним связывали? Если уж говорить откровенно, у меня всего один аккаунт в Instagram*», — написал актёр.

Другая его бывшая, Дженна Деван, по данным издания, косвенно подтвердила его слова, поставив лайк под видео блогера Стефани Тлейджи. Та изложила теорию, что Nonya Bidness ранее была фан-страницей Татума, а затем несколько раз меняла название.

Отношения Татума и Кравиц длились три года и закончились в октябре 2024-го. Ранее актёр говорил о ней в интервью Entertainment Tonight, называя её «одной из самых целеустремлённых людей», которых он встречал.

Напомним, пользователи соцсетей заподозрили, что Ченнинг Татум с анонимной страницы оставляет критические комментарии о бывшей невесте Зои Кравиц, высмеивая также Дженнифер Лоуренс, Лопес и Синтию Эриво и хваля посты о себе. Единственным подписчиком этой страницы был официальный аккаунт Татума, что пользователи сочли подтверждением своей версии и стали публиковать разборы.

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