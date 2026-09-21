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Опубликовано 20 сентября, 23:37

Пользователи заподозрили Ченнинга Татума в анонимной критике бывшей Кравиц

Ченнинг Татум. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko

Ченнинг Татум. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko

Пользователи соцсетей предположили, что актёр Ченнинг Татум оставляет критические комментарии о бывшей невесте Зои Кравиц с анонимной страницы. Об этом сообщает Super.

Внимание пользователей привлекли сообщения под постами о Кравиц и Гарри Стайлсе — её новом избраннике. Автор страницы также высмеивал Дженнифер Лоуренс, Дженнифер Лопес и Синтию Эриво. При этом публикации о Татуме он сопровождал похвалой.

Единственным подписчиком анонимной страницы был официальный аккаунт Татума. Пользователи сочли это дополнительным основанием для своей версии и начали публиковать видео с разбором комментариев.

После обсуждения владелец ограничил доступ к странице, а аккаунт актёра исчез из списка её подписчиков. Кто в действительности оставлял сообщения, пока неизвестно.

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Ранее Кейт Бекинсейл удалила фотографии из соцсети после очередной волны критики её худобы. Пользователи обсуждали внешность актрисы и советовали ей больше есть. Некоторые из наиболее резких сообщений звезда «Другого мира» показала в сторис. Как отмечалось в публикации, у актрисы диагностирован синдром активации тучных клеток. Из-за заболевания отдельные продукты могут вызывать у неё аллергические реакции. Поэтому Бекинсейл приходится ограничивать рацион небольшим перечнем допустимых продуктов.

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Антон Голыбин
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