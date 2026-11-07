Китайский автопроизводитель Chery объявил об отзыве 53 882 автомобилей семейств Omoda и Tiggo 5x из-за потенциально опасного дефекта задней оси. В худшем случае сварное соединение может разрушиться во время движения, что грозит потерей контроля над колесом и аварией. Об этом сообщается на сайте Государственного управления по регулированию рынка Китая (SAMR).

Отзывная кампания стартует 27 ноября и затронет автомобили, выпущенные с 6 июня 2022-го по 31 декабря 2023 года. Причиной стали возможные нарушения технологии сварки продольного рычага и втулки задней оси. При повышенных нагрузках соединение может не выдержать и разойтись.

При этом неисправность обнаружена не у всех отзываемых машин. В сервисных центрах бесплатно проверят производственную маркировку задней оси и заменят узел только в том случае, если он относится к дефектной партии. Владельцев уведомят по SMS и заказными письмами.

Примечательно, что с аналогичной проблемой Chery уже сталкивалась. В июне 2024 года производитель отозвал в Китае 3037 кроссоверов Tiggo 5x из-за недостаточной прочности сварного соединения задней оси. Нынешняя кампания охватывает почти в 18 раз больше автомобилей.

Новому отзыву предшествовал инцидент в Малайзии. В октябре у кроссовера Omoda 5 во время движения отделилась задняя ось. После случившегося местные власти временно приостановили регистрацию новых автомобилей этой модели, а Chery объявила проверку 8878 машин. При этом официально общая производственная причина малайзийского инцидента и китайского отзыва пока не установлена.

Для российских автомобилистов ситуация пока остаётся неопределённой. Кроссовер Omoda C5 продаётся в России, однако подтверждений того, что автомобили для отечественного рынка относятся к дефектной партии, нет. В октябре российское представительство марки сообщало об отсутствии подобных инцидентов и проверке потенциальных рисков. Отдельная отзывная кампания в РФ по этой неисправности не объявлена.

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