Volkswagen отзывает почти 73 тысячи электромобилей из-за брака батарей
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Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил об отзыве почти 72,7 тысячи электромобилей по всему миру из-за производственных дефектов высоковольтных аккумуляторов. Неисправные батареи в отдельных случаях могут перегреваться и создавать угрозу возгорания. Об этом сообщает газета Bild.
Только в Германии в сервисные центры направят около десяти тысяч автомобилей. Отзывная кампания затронет модели Volkswagen ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz, а также Cupra Born.
Как пишет Handelsblatt, проблему выявили в ходе внутренних проверок качества. Выяснилось, что отдельные аккумуляторные ячейки не соответствуют техническим требованиям из-за производственного брака у поставщиков компонентов.
Владельцам автомобилей, попавших под отзыв, рекомендуют временно ограничить заряд батареи до 80%. На некоторых машинах соответствующее ограничение может включаться автоматически.
Volkswagen уведомит затронутых автовладельцев письменно и пригласит их в сервисные центры. Специалисты проведут диагностику аккумуляторов и определят, какие меры необходимы для устранения неисправности.
При этом полная замена батареи потребуется не во всех случаях. В зависимости от результатов проверки проблему могут устранить обновлением программного обеспечения. Вернуться к зарядке до 100% разрешат после проверки автомобиля.
Ранее Life.ru сообщал, что Volkswagen готовит отзыв тысяч электромобилей из-за дефектов аккумуляторов. Тогда концерн подтвердил проблемы с отдельными аккумуляторными ячейками, но точное глобальное число автомобилей, подлежащих проверке, ещё не называлось.
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