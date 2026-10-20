Volkswagen отзывает почти 73 тысячи электромобилей из-за брака батарей

Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил об отзыве почти 72,7 тысячи электромобилей по всему миру из-за производственных дефектов высоковольтных аккумуляторов. Неисправные батареи в отдельных случаях могут перегреваться и создавать угрозу возгорания. Об этом сообщает газета Bild.

Только в Германии в сервисные центры направят около десяти тысяч автомобилей. Отзывная кампания затронет модели Volkswagen ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz, а также Cupra Born.

Как пишет Handelsblatt, проблему выявили в ходе внутренних проверок качества. Выяснилось, что отдельные аккумуляторные ячейки не соответствуют техническим требованиям из-за производственного брака у поставщиков компонентов.

Владельцам автомобилей, попавших под отзыв, рекомендуют временно ограничить заряд батареи до 80%. На некоторых машинах соответствующее ограничение может включаться автоматически.

Volkswagen уведомит затронутых автовладельцев письменно и пригласит их в сервисные центры. Специалисты проведут диагностику аккумуляторов и определят, какие меры необходимы для устранения неисправности.

При этом полная замена батареи потребуется не во всех случаях. В зависимости от результатов проверки проблему могут устранить обновлением программного обеспечения. Вернуться к зарядке до 100% разрешат после проверки автомобиля.

Ранее Life.ru сообщал, что Volkswagen готовит отзыв тысяч электромобилей из-за дефектов аккумуляторов. Тогда концерн подтвердил проблемы с отдельными аккумуляторными ячейками, но точное глобальное число автомобилей, подлежащих проверке, ещё не называлось.