Toyota и Lexus отзывают 617 автомобилей в США из-за дефекта рулевого узла

Toyota отзывает в США 617 автомобилей Toyota и Lexus 2026 модельного года из-за дефекта передних поворотных кулаков. При сильном ударе, например о яму или бордюр, деталь может треснуть и ухудшить управляемость машины.

Под сервисную кампанию попали Lexus TX350, TX500h, RX350, RX350h и RX500h, а также Toyota Grand Highlander и его гибридная версия. Отзыв зарегистрирован Национальным управлением безопасности дорожного движения США (NHTSA) под номером 26V598000.

Причиной стал производственный сбой у поставщика Bharat Forge Aluminum USA. Одна из партий кованых алюминиевых поворотных кулаков не прошла необходимый этап термообработки, из-за чего прочность деталей могла оказаться ниже нормы.

Проблему обнаружили во время плановой проверки качества летом. Испытания Toyota подтвердили, что дефектные детали могли попасть на машины, выпущенные в июне. При разрушении кулака в месте крепления стойки или рулевой тяги водитель рискует частично или полностью потерять контроль над автомобилем.

На момент оформления отзыва компания не получила сообщений об авариях, травмах или гарантийных обращениях, связанных с этим дефектом. Владельцев начнут уведомлять 2 ноября. Дилеры бесплатно проверят машины и при необходимости заменят детали.

Ранее Life.ru рассказывал, какие марки лидировали по числу отозванных автомобилей в России по итогам 2025 года. Первое место занял Hyundai — почти 100 тысяч машин попали под сервисную кампанию из-за риска короткого замыкания. В тройку также вошли Kia и GAC.