Чешские оборонщики заработали рекордные 7,5 млрд крон благодаря боеприпасам для ВСУ

Чешская оборонная компания STV Group завершила 2025 год с рекордными финансовыми показателями. Чистая прибыль производителя выросла почти на 40% и достигла 7,5 млрд крон, а выручка увеличилась более чем вдвое — с 11,6 млрд до 24,4 млрд крон. Эти данные компания раскрыла в годовом отчёте.

В самой STV Group отмечают, что существенное влияние на её производственную и коммерческую деятельность оказал конфликт на Украине. С марта 2022 года компания начала поставлять туда прежде всего боеприпасы, а также танковую и артиллерийскую технику. При этом с 2024 года подавляющая часть продаж приходится уже на продукцию собственного производства.

Компания продолжает расширять производственные мощности. В частности, она локализовала выпуск корпусов артиллерийских снарядов калибров 155, 152 и 122 мм, а ранее объявила о многомиллиардных инвестициях в развитие производства боеприпасов в Чехии.

Ранее Life.ru сообщал, что Чехия модернизировала для Украины почти тысячу танков Т-72. Одновременно Прага участвует в инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для Киева в третьих странах за счёт средств западных партнёров. При этом число государств, готовых финансировать эту схему, ранее сократилось примерно вдвое — с 18 до девяти.