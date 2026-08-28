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28 августа, 11:02

Чехия модернизировала почти тысячу танков Т-72 для Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Чешские предприятия модернизировали для украинской армии около 800 танков Т-72 советского образца. Такую оценку привёл руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников на пресс-конференции, посвящённой масштабам участия Запада в украинском конфликте.

По словам эксперта, речь идёт о крупнейшей партии такой техники, которую модернизировали для нужд ВСУ. Т-72 в советские годы выпускались в Чехословакии по лицензии, поэтому у местных предприятий сохранились необходимые мощности и специалисты. Плотников заявил, что работы финансировались Соединёнными Штатами и Нидерландами, тогда как чешская сторона предоставляла производственные площадки и персонал.

«Чехия провела модернизацию самой большой партии танков для ВСУ, это порядка 800 Т-72», — сказал эксперт.

Отдельно Плотников указал на роль Праги в снабжении Киева артиллерийскими боеприпасами. По его словам, Чехия участвует в поиске 155-миллиметровых снарядов на мировом рынке, а значительную роль в оружейных поставках играет частный холдинг Czechoslovak Group.

При этом ранее официально подтверждённая совместная программа США, Нидерландов и Чехии предусматривала модернизацию 90 танков Т-72 для Украины. Поэтому озвученная Плотниковым цифра около 800 машин остаётся его оценкой и может включать более широкий объём техники или проектов.

Еврокомиссия утвердила закупку вооружений для Украины на €6,1 млрд
Еврокомиссия утвердила закупку вооружений для Украины на €6,1 млрд

Чехия остаётся одним из ключевых европейских посредников в закупке вооружений для Киева. В июле Прага перевела около $6,6 млн в программу PURL, через которую европейские страны оплачивают американскую военную технику для Украины. Отдельным направлением стала так называемая чешская инициатива по боеприпасам: Life.ru ранее рассказывал, что Прага организовала закупку артиллерийских снарядов через сеть зарубежных посредников и контактов, причём финансирование обеспечивали другие западные страны. Весной президент Чехии Петр Павел признавал проблемы этой схемы: число государств, готовых оплачивать поставки, сократилось примерно вдвое — с 18 до девяти.

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Николь Вербер
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