Чехия модернизировала почти тысячу танков Т-72 для Украины

Чешские предприятия модернизировали для украинской армии около 800 танков Т-72 советского образца. Такую оценку привёл руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников на пресс-конференции, посвящённой масштабам участия Запада в украинском конфликте.

По словам эксперта, речь идёт о крупнейшей партии такой техники, которую модернизировали для нужд ВСУ. Т-72 в советские годы выпускались в Чехословакии по лицензии, поэтому у местных предприятий сохранились необходимые мощности и специалисты. Плотников заявил, что работы финансировались Соединёнными Штатами и Нидерландами, тогда как чешская сторона предоставляла производственные площадки и персонал.

«Чехия провела модернизацию самой большой партии танков для ВСУ, это порядка 800 Т-72», — сказал эксперт.

Отдельно Плотников указал на роль Праги в снабжении Киева артиллерийскими боеприпасами. По его словам, Чехия участвует в поиске 155-миллиметровых снарядов на мировом рынке, а значительную роль в оружейных поставках играет частный холдинг Czechoslovak Group.

При этом ранее официально подтверждённая совместная программа США, Нидерландов и Чехии предусматривала модернизацию 90 танков Т-72 для Украины. Поэтому озвученная Плотниковым цифра около 800 машин остаётся его оценкой и может включать более широкий объём техники или проектов.