Чешский оборонный холдинг Czechoslovak Group (CSG) намерен расширить производство боеприпасов за счёт восстановления заводов времён холодной войны и переоборудования гражданских предприятий. Новые мощности компания развивает в Греции и Германии, сообщил директор по внешним связям CSG Ян Хамачек порталу Rapporteur.

Один из ключевых проектов расположен в греческом Лаврионе. Там CSG совместно с государственной компанией Hellenic Defence Systems восстанавливает оборонное производство. Артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм на площадке уже выпускают, а производство тротила планируют запустить к концу 2027 года.

В Германии холдинг переоборудует завод в Вальсроде, который производит промышленную нитроцеллюлозу. Предприятие начнёт выпускать и её специальную разновидность, необходимую для изготовления боеприпасов. Запуск этого направления CSG также рассчитывает осуществить в 2027 году.

Кроме того, компания приобрела промышленную площадку в Гнашвице, в федеральной земле Саксония. Там собираются наладить производство нитроглицерина, других энергетических материалов и компонентов боеприпасов. Только на первом этапе CSG планирует вложить в предприятие более 100 миллионов евро.

Как пояснил Хамачек, конечная цель этих проектов — «обеспечить контроль над всеми критически важными компонентами, необходимыми для производства европейских боеприпасов калибра 155 мм». Таким образом холдинг стремится снизить зависимость от сторонних поставщиков материалов для снарядов.

Расширение производства происходит на фоне роста финансовых показателей CSG. По итогам первого полугодия 2026 года выручка компании достигла 3,25 миллиарда евро, увеличившись на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Life.ru рассказывал, что Великобритания впервые за 20 лет возобновила производство стволов для танковых орудий. Немецкий концерн Rheinmetall открыл в Телфорде предприятие, которое будет выпускать компоненты орудий калибра 120 и 155 мм. После выхода на полную мощность завод рассчитывает производить до 245 стволов ежегодно.