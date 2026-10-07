«Честный разговор тет-а-тет»: Россиянам объяснили, как просить повышение и не прогадать

Повышение не гарантирует одна удачная фраза на переговорах. HR-эксперт Илья Варакин в беседе с «Абзацем» объяснил: универсальной формулировки не существует. Но есть подход, который повышает шансы.

Сначала сотруднику стоит разобраться, в чём его ценность. Варакин предлагает честно ответить: он приносит деньги на счёт или работает как сервис внутри компании. От этого зависит, как его деятельность увидит работодатель.

Затем — разговор тет-а-тет. Нужно не требовать, а показать, что именно человек может делать, чтобы приносить больше пользы. Работодатель либо расскажет о возможностях, либо прямо скажет, что повышение невозможно.

Важна и оценка рынка. Карьерный консультант советует найти коллегу, который зарабатывает в три раза больше, и попросить одну консультацию. Вопрос простой: как дорасти до такого же дохода.

«Если он вам подскажет, что ему помогло в его занятии, вы сможете лучше понять, за что на рынке на самом деле платят», — приводит издание его слова.

По словам Варакина, общение в своей среде расширяет инструментарий. Появляется понимание карты действий: куда двигаться и на какую сумму можно рассчитывать. При этом такой формат диалога с начальником подходит не для всех должностей.

В итоге путь к повышению строят не на одной фразе, а на понимании своих компетенций, умении их презентовать и готовности обсуждать пользу для компании.

А ранее россиянам рассказали, как добиться от начальства индексации зарплаты. По словам специалиста, для бюджетных организаций порядок устанавливают нормативные акты, а остальные работодатели закрепляют его в коллективных договорах, соглашениях или внутренних документах.