В России предложили платить сотрудникам за верность одному месту работы

В России предложили ввести государственные надбавки для сотрудников, которые много лет работают на одном месте. С такой инициативой в беседе с «Абзацем» выступил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

По его мнению, после семи лет работы сотруднику можно было бы начислять надбавку в размере 30% от оклада, а после десяти лет — уже 50%. Выплаты предлагается финансировать из госбюджета.

Для тех, кто проработал в одной организации 12 лет, Малинкович предложил предусмотреть помощь с покупкой жилья. В качестве одного из вариантов он назвал компенсацию половины стоимости квартиры за счёт государства.

Кроме того, политик выступил за памятные знаки «За верность рабочему месту» двух степеней. Вторую степень предлагается вручать после 15 лет работы, первую — после 25.

Вместе с наградами Малинкович считает возможным предоставлять льготы на оплату ЖКУ, бесплатный проезд до места работы и туристические путёвки по России. По его мнению, такие меры помогли бы удерживать ценные кадры и повысить престиж рабочих профессий.

Ранее Life.ru писал, что большой стаж больше не гарантирует сотруднику более высокий доход. В ряде сфер молодой специалист может зарабатывать больше опытного коллеги за счёт актуальных навыков, высокой физической нагрузки или сдельной системы оплаты. Особенно заметна эта тенденция в ИТ, где знание современных AI- и ML-инструментов способно сильнее влиять на зарплату, чем количество лет в профессии. При этом эксперты подчёркивали, что опыт по-прежнему остаётся ценным, если сочетается со способностью быстро осваивать новые технологии.