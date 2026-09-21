«Может оказаться дешевле 25-летнего»: Почему стаж больше не гарантирует высокий доход

Правило «чем больше стаж, тем выше зарплата» перестало работать без исключений. В отдельных нишах молодой сотрудник без выслуги может получать больше опытного коллеги. Об этом RG.ru рассказали эксперты.

По словам члена совета директоров компании «Азот» Анастасии Горелкиной, это следствие трёх факторов: комиссионной модели оплаты, платформенной занятости и стремительного устаревания одних навыков на фоне появления других.

Сильнее всего это видно в ИТ. Дата-сайентист среднего уровня с опытом работы с современными ML-фреймворками и большими языковыми моделями может претендовать на 180–300 тыс. рублей. Разработчик с десятью годами стажа в устаревающем стеке, например в чистом 1С или наследуемых системах без AI-компетенций, часто зарабатывает меньше.

«Специалист старше 40 лет, который работает с инфраструктурой без ML, может оказаться дешевле 25-летнего коллеги, который «на ты» с нейросетями», — говорит Горелкина.

Однако гендиректор КРОС Екатерина Мовсесян считает такие случаи скорее исключениями: офферы для сильных джунов и мидлов в AI/ML и редких стеках могут догонять зарплаты части опытных сотрудников, но не более того.

Руководитель AI-студии 1331 Мария Лопухина добавляет, что платить больше будут не за возраст и не за владение очередным ИИ-сервисом, а за сочетание знаний с умением учиться и проверять результат.

«Недостаточно получить от ИИ аналитический отчёт: нужно увидеть, каких данных не хватает, проверить выводы и понять, можно ли использовать результат», — поясняет она.

Опыт и способность быстро осваивать новое, по её словам, не конкурируют, а дополняют друг друга. Во второй группе профессий возраст не важен вовсе, потому что доход определяется физической нагрузкой.

«Двадцатилетний студент, работающий по 10–12 часов в доставке, вполне может заработать больше, чем опытный кладовщик с пятилетним стажем», — считает Горелкина.

Опытный курьер обрабатывает в 1,5–2 раза больше заказов, но разница в ставках минимальна — всё упирается в физический ресурс. Третья группа — работа со сдельной или комиссионной оплатой. Менеджер по продажам в B2B или премиальном ритейле может выходить на 100–120 тыс. рублей уже в первый год, а агент по недвижимости получает комиссию от числа сделок, а не от стажа. В промышленности менее опытные сотрудники могут получать больше за счёт вахт, надбавок и дефицита кадров.

«Молодой сотрудник зарабатывает больше опытного там, где доход зависит не от стажа, а от актуальности навыков, физического ресурса или числа сделок. Но вечным этот перекос не будет: по мере насыщения рынка опыт снова начнёт весить больше», — резюмирует Горелкина.

Ранее социолог рассказала, что зумеры хотят гибридный график, понятные карьерные перспективы и условия под себя, а также возможность выбирать время и место работы. По её словам, вместо походов в бар и выездов за город они предпочитают планёрки в формате мастер-классов, и крупные компании уже готовы учитывать такие запросы.