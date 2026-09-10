Работодатели в панике: Как изменится рынок труда, когда его захватят зумеры

Зумеры видят идеальную работу с гибридным графиком, понятными карьерными перспективами и условиями, максимально адаптированными под сотрудника, рассказала социолог Наталья Соловьева. По её словам, молодому специалисту важно понимать, какой результат позволит ему через полгода получить более высокий статус. Работать он хочет как из дома, так и из офиса, выбирая удобное время.

Меняется и представление о корпоративной культуре: вместо традиционных совместных походов в бар или выездов за город зумеры предпочитают планёрки в формате мастер-классов. Крупные компании, заинтересованные в квалифицированных кадрах, уже готовы учитывать подобные запросы.

Сами представители поколения Z описывают себя как добрых, комфортных и менее амбициозных, чем миллениалы. Однако молодому поколению ещё предстоит научиться разрешать конфликты, поскольку постоянно избегать их не получится. Пока же выход зумеров на рынок труда вызывает у работодателей «моральную панику», а особенно остро противоречия возникают с миллениалами.

Молодые сотрудники не хотят следовать привычным правилам, легче уходят с работы, требуют уважения к личным границам и ждут от руководителя не только обучения, но и наставничества. Зумеры также меньше ориентированы на долгую линейную карьеру и кропотливый повседневный труд. Для них важнее хорошая жизнь в настоящем, отметила собеседница kp.ru.

К слову, представители поколения Z всё чаще приходят на собеседования вместе с родителями. Мамы и папы помогают зумерам искать вакансии, уточнять условия и иногда сопровождают их на встречи с работодателями.