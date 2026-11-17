Папа Римский Лев XIV получил удар по лицу предметом, предположительно молитвенными чётками, во время поездки по столице Перу. Понтифик попытался поймать брошенный из толпы подарок, однако не успел среагировать. Об инциденте сообщает Reuters.

Всё произошло 16 ноября на авиабазе Лас-Пальмас в Лиме, куда глава Католической церкви прибыл для проведения заключительной мессы своего южноамериканского турне. Лев XIV передвигался среди паломников на папамобиле и приветствовал собравшихся, когда в его сторону полетел небольшой предмет.

На видеозаписи заметно, как после попадания понтифик касается лица и протирает глаз. При этом признаков серьёзной травмы не было: он продолжил общаться с верующими, не прерывая поездку.

В Папу Римского бросили четки. Видео © X / TV2000it

Как отмечает агентство, Лев XIV нередко получает подарки прямо из толпы. Ранее ему удавалось ловить игрушки и флаги, которые бросали паломники. Однажды во время встречи с верующими в Ватикане понтифик даже принял предложенную ему пиццу.

После происшествия глава Католической церкви провёл запланированное богослужение и поблагодарил жителей Перу за тёплый приём. Эта месса стала заключительным крупным событием его 12-дневного путешествия по Южной Америке, в ходе которого он также посетил Уругвай и Аргентину.