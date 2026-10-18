Четверо подростков задержаны по делу о повреждении могил под Челябинском

В Еткульском округе Челябинской области задержали четверых подростков, которых полиция считает причастными к повреждению захоронений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Все задержанные — местные жители. Троим из них по 15 лет, ещё одному — 16. Ранее подростки не состояли на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. По факту повреждения могил возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ — о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Мотивы подозреваемых выясняются.

Напомним, в селе Коелга Челябинской области хулиганы устроили погром на кладбище, повредив надгробия на 28 могилах. Некоторые памятники оказались повалены вместе с основаниями, у других крепления и постаменты разрушены.