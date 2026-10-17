Вандалы устроили погром на кладбище под Челябинском

В селе Коелга Челябинской области неизвестные устроили погром на кладбище, повредив надгробия на 28 могилах. Некоторые памятники оказались повалены вместе с основаниями, у других крепления и постаменты разрушены. Об этом сообщает ИА «Первое областное» со ссылкой на местных жителей.

Последствия происшествия обнаружили посетители кладбища. На опубликованных очевидцами фотографиях видны опрокинутые надгробия и повреждённые места захоронений. По словам местных жителей, всего пострадали 28 могил. При этом часть памятников упала целиком, а некоторые получили серьёзные повреждения в местах крепления.

Информация о случившемся уже поступила в полицию. В ГУ МВД России по Челябинской области подтвердили, что на кладбище направлена следственно-оперативная группа.

«Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — сообщили в региональном главке МВД.

Ранее Life.ru сообщал о похожем происшествии в Челябинской области, где подростки разгромили десятки захоронений на кладбище. В июле 2025 года в посёлке Ближний Береговой неизвестные разбили надгробия, опрокинули столики и разбросали цветы. Позднее полиция установила причастных к погрому несовершеннолетних.