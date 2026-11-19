В Южно-Сахалинске четверо школьников провалились под лёд во время прыжков по замёрзшей реке Рогатке. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчёта».

Четверо подростков провалились под лёд у набережной Рогатки в Южно-Сахалинске. Видео © Telegram / ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчёта

Опасная игра произошла днём 18 ноября возле новой набережной. Группа подростков решила проверить, насколько прочен первый лёд, и принялась прыгать по его поверхности. В какой-то момент покрытие не выдержало, и сразу четверо ребят оказались в холодной воде по шею.

Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, как школьники пытаются выбраться из образовавшейся полыньи, помогая друг другу удержаться на кромке льда.

Один из подростков, которому удалось остаться на поверхности, первым пришёл на помощь товарищу и вытащил его из воды. Ещё двое мальчиков сумели самостоятельно выбраться на лёд, однако последний ребёнок продолжал барахтаться в полынье.

Тогда один из друзей лёг на живот и протянул ему руку. Благодаря этому школьник смог ухватиться за товарища и выбраться из ледяной воды. В результате все четверо участников опасной игры оказались на поверхности.

Информации о травмах или обращении подростков за медицинской помощью не поступало.