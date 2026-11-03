Около двух миллиардов человек, или 24% населения Земли, в 2026 году не пользуются интернетом. Несмотря на стремительное развитие цифровых технологий, почти каждый четвёртый житель планеты остаётся вне Сети. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на новый доклад Международного союза электросвязи (МСЭ).

По оценкам организации, число пользователей интернета достигло 6,3 миллиарда человек, что составляет 76% населения мира. Годом ранее этот показатель составлял 6,1 миллиарда, или 74%.

Самый большой цифровой разрыв наблюдается между богатыми и бедными странами. В государствах с высоким уровнем доходов интернетом пользуются 93% населения, тогда как в странах с низкими доходами — лишь 32%.

Значительные различия сохраняются и между регионами. В Европе, Северной и Южной Америке, а также странах СНГ доля пользователей составляет от 87 до 93%. В Африке доступом к интернету пользуются только 42% жителей.

Кроме того, интернетом пользуются 82% горожан против 63% сельских жителей. Среди молодёжи от 15 до 24 лет доля пользователей достигает 86%, тогда как среди остального населения составляет 74%.

При этом техническая возможность подключения существует почти повсеместно: 97% жителей планеты находятся в зоне покрытия мобильных сетей не ниже 3G. Однако высокая стоимость услуг, недостаток цифровых навыков и неравномерное развитие инфраструктуры по-прежнему мешают людям выходить в Сеть.

Ранее Life.ru сообщал о росте популярности СМС и телефонных звонков в России. По данным «МегаФона», за девять месяцев 2026 года количество отправленных СМС увеличилось на 84%, а объём голосового трафика — на 27%. При этом среднемесячная аудитория отправителей сообщений выросла почти на четверть. Материал опубликован 21 октября.