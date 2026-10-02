Четвёртое дело и 6,5 млрд ущерба: История владельцев подшипниковых заводов получила продолжение

В отношении владельцев трёх российских подшипниковых заводов возбуждено четвёртое уголовное дело о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Фигурантами нового дела стали Алексей Кулешов, Людмила Кулешова и Роман Волков, которым принадлежат ООО «ГПЗ-2 Тверь», ОАО «ОК-Лоза» в Сергиевом Посаде и ростовское ООО «10-й ГПЗ».

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ. В Ростове-на-Дону гарнизонный военный суд уже рассматривает дело о мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа на одном из предприятий.

По данным правоохранительных органов, общий ущерб от деятельности владельцев трёх заводов вырос до 6,5 млрд рублей. Ранее в рамках дела сообщалось о хищении 2,2 млрд рублей на ростовском предприятии.

По версии следствия, фигуранты похищали средства, принадлежавшие государству в лице заказчиков гособоронзаказа. Сейчас сумма ущерба по всем предприятиям оценивается более чем в 6 млрд рублей.

Параллельно с уголовным расследованием Генеральная прокуратура добилась изъятия активов собственников заводов в доход государства. Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил соответствующий иск на сумму около 200 млрд рублей, а апелляция оставила решение в силе.

История с подшипниковым заводом ГПЗ-10 в Ростове-на-Дону ранее уже стала предметом уголовного разбирательства. В июне 2026 года Life.ru сообщал, что обвинение запросило почти пять лет колонии для бывшего генерального директора предприятия Александра Дьяченко по делу о хищении 2,2 млрд рублей при поставках продукции по гособоронзаказу.