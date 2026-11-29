В Финляндии 29 ноября стартуют международные военные учения Lapland Steel 26 с участием около 1,9 тысячи военнослужащих. Помимо финских подразделений, к манёврам присоединятся военные из Великобритании, Франции и Швеции, сообщает финское издание Verkkouutiset.

Учения продлятся до 4 декабря на полигоне Роваярви в Лапландии. Они станут первыми совместными тренировками финской егерской бригады и многонациональной тактической группы передового присутствия НАТО (FLF Finland).

Как пояснили в сухопутных силах Финляндии, основная задача манёвров — повышение оперативной совместимости подразделений стран альянса в условиях северной зимы.

Накануне Life.ru сообщал о планах Финляндии обновить парк боевых машин пехоты. Хельсинки намерен закупить 160 машин CV90. Общий бюджет программы модернизации IFV 2030 составляет 2,835 миллиарда евро.