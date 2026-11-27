Финляндия одобрила закупку 160 новых боевых машин пехоты CV9035 Mk IV Nordic Edition шведского производства. Базовая стоимость контракта составляет 1,955 миллиарда евро без учёта НДС. Кроме того, предусмотрена опция приобретения ещё 100 машин. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

Министр обороны Антти Хяккянен уполномочил Силы обороны Финляндии приобрести технику у компании BAE Systems Hägglunds. Контракт предусматривает поставку не только самих машин, но и запчастей, специальных инструментов, испытательного оборудования, технической документации, а также обучение персонала и лицензии.

Закупка проводится в рамках совместной программы Финляндии, Швеции, Норвегии, Литвы и Нидерландов. В общей сложности пять стран намерены приобрести более 430 боевых машин CV90, Швеция выступает ведущей стороной проекта. Контракт вступит в силу после того, как все участники подпишут свои заказы на поставку.

Общий бюджет финской программы обновления боевых машин пехоты IFV 2030 составляет 2,835 миллиарда евро. При этом базовая стоимость первой партии из 160 машин — 1,955 миллиарда евро без НДС. Опция на дополнительные 100 машин позволит при необходимости расширить закупку.

В финском Минобороны заявили, что новые БМП рассчитаны на современные угрозы и смогут бороться в том числе с беспилотниками. По оценке ведомства, техника повысит огневую мощь и мобильность пехоты, а также позволит заменить устаревающие машины более современными образцами.

Первые CV90 должны поступить в Финляндию в 2030 году. В дальнейшем они будут постепенно заменять советские БМП-2, которые сейчас остаются на вооружении финской армии. Производство и сборку техники планируется организовать как в Швеции, так и в Финляндии.

Ранее Life.ru сообщал, что в Финляндии обсуждают строительство противотанковых заграждений и оборонительных укреплений вдоль границы с Россией. Инициативу поддержали представители парламентского комитета по обороне. Они считают, что подготовить такие рубежи необходимо заранее, ещё в мирное время.