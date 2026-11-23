В Финляндии предложили возвести новую систему противотанковых заграждений и оборонительных укреплений вдоль границы с Россией. Инициативу поддержали представители парламентского комитета по обороне, которые считают, что сооружения необходимо подготовить заранее, ещё в мирное время. Об этом сообщает Bloomberg.

Председатель комитета Хейкки Аутто объяснил необходимость таких мер опытом боевых действий на Украине. По его словам, если противнику удастся продвинуться на 50 километров в самом начале конфликта, вернуть утраченные территории будет крайне сложно. Поэтому оборонительные рубежи должны препятствовать возможному наступлению с первых дней.

При этом Аутто подчеркнул, что строительство подобных укреплений ещё в мирное время расходится с традиционными подходами финского военного планирования. Однако современные условия, по мнению депутата, требуют пересмотра прежней стратегии.

Другой член комитета, Мика Кари, также поддержал обсуждение инициативы, но призвал сначала оценить её стоимость и эффективность. Кроме того, строительство укреплений необходимо рассматривать в рамках общей оборонной стратегии НАТО. Особое значение имеют природные условия Финляндии, значительная часть границы которой проходит через леса, озёра и заболоченные территории.

Ранее командующий сухопутными войсками Финляндии Паси Вялимяки рассказал, что военные изучают опыт украинских фортификационных сооружений, включая противотанковые рвы. При этом генерал усомнился, что подобные конструкции смогут долго сохранять эффективность в условиях финского климата.

Протяжённость российско-финской границы составляет около 1340 километров. В сентябре 2026 года Хельсинки завершил строительство 200-километрового пограничного забора стоимостью около 356 миллионов евро. Теперь финские политики обсуждают возможность дополнить существующие заграждения сооружениями военного назначения.

Ранее Life.ru рассказывал, почему финские военные сомневаются в эффективности противотанковых рвов на границе с Россией. Паси Вялимяки предупреждал, что из-за природных особенностей страны вырытые укрепления со временем могут превратиться в обычные пруды.

Напомним, Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до конца 2028 года. Пограничные переходы были закрыты ещё в ноябре 2023 года, когда Хельсинки объяснил своё решение наплывом мигрантов из третьих стран. Между тем президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о якобы готовящемся нападении Москвы на Европу. Глава государства подчеркнул, что Россия не стремится к войне с европейскими странами.