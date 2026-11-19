Владимир Путин назвал чушью утверждения о якобы готовящемся нападении России на Европу. Заявление президента РФ прозвучало на пресс-конференции по итогам визита на саммит АТЭС в Китай.

Глава государства подчеркнул, что Москва не стремится к войне с европейскими странами. Само предположение о намерении начать такое противостояние он счёл абсурдным.

«Что они там говорят о нападениях на Европу? Все же понимают, что мы не стремимся к войне с Европой, что за чушь?» — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин призвал Европу прекратить «политическую диарею» о войне с Россией. Таком образом он резко раскритиковал разговоры европейских политиков о возможном противостоянии. Путин заверил, что Москва не стремится к вооружённому столкновению. Он также призвал иностранных политиков прекратить подобные разговоры.