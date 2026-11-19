Президент России Владимир Путин резко раскритиковал разговоры европейских политиков о возможной войне с РФ. Глава государства назвал подобные заявления чушью и призвал прекратить «политическую диарею».

Российский лидер подчеркнул, что Москва не стремится к вооружённому столкновению с европейскими странами. По его словам, утверждения о якобы существующих у России планах начать войну с Европой не соответствуют действительности.

Особенно резко Путин высказался о политической риторике, связанной с возможным военным противостоянием. Президент призвал европейских политиков прекратить подобные разговоры, использовав выражение «политическая диарея».

«Нас американцы призывают наладить отношения с Европой, но мы с ними не портили отношения. Все понимают, что мы не стремимся к войне с Европой», — подчеркнул президент.