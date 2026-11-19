Россия не собирается ничем жертвовать при формировании новой архитектуры европейской безопасности, но готова искать взаимоприемлемые компромиссы. Об этом президент Владимир Путин заявил журналистам по итогам саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

«Мы ничем жертвовать не собираемся, мы собираемся искать компромиссы. Мне кажется, они вполне возможны», — подчеркнул российский лидер.

При этом Путин призвал учитывать изменения, произошедшие в мире за последние десятилетия. По его словам, попытки вернуться к прежнему положению дел не имеют смысла.

«Жизнь меняется, возвращаться к каким-то ситуациям, которые были в начале 90-х годов, бессмысленно», — пояснил президент.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин поддержал предложение спецпосланника президента США Стива Уиткоффа обсудить безопасность всей Европы. Американский представитель предложил рассматривать будущие гарантии безопасности России и Украины в более широком европейском контексте. Российский лидер согласился с таким подходом.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал главное условие диалога Москвы с европейскими государствами. По его словам, обсуждение новой системы безопасности потеряет смысл, если европейские страны не будут действительно стремиться к миру. В Кремле подчеркнули, что урегулирование украинского конфликта и обеспечение стабильности на континенте необходимо рассматривать в комплексе. Тем временем 17 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил об отсутствии отклика на российские предложения по гарантиям безопасности. Москва представила свои подходы на переговорах в Абу-Даби 10–11 ноября и рассчитывает на содержательную реакцию партнёров. Среди принципиальных требований российской стороны дипломат назвал отказ от дальнейшего расширения НАТО и устранение причин украинского конфликта.