«Разговор будет бесполезным»: Песков назвал главное условие диалога России с Европой
Песков: Разговор с европейцами будет бесполезен, если они не желают мира
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Переговоры о новой архитектуре безопасности в Европе потеряют смысл, если европейские государства не будут действительно стремиться к миру. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».
Представитель Кремля подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине и формирование новой системы европейской безопасности неразрывно связаны. По его словам, рассматривать эти вопросы отдельно друг от друга невозможно.
«Конечно, на какой-то стадии с европейцами нужно будет это обсуждать. Другое дело, если они не будут хотеть мира на самом деле, тогда это будет бесполезно», — заявил Песков.
Ранее в Кремле предложили предварительно обсудить с европейскими представителями их возможную роль в мирных переговорах по Украине. Дмитрий Песков подчеркнул, что Москве необходимо сначала выяснить, насколько позиция европейских государств способна содействовать урегулированию конфликта. При этом он обратил внимание на противоречия в действиях европейских стран, которые говорят о стремлении к миру, но одновременно обсуждают возможность отправки своих войск на Украину.