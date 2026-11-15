Переговоры о новой архитектуре безопасности в Европе потеряют смысл, если европейские государства не будут действительно стремиться к миру. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Представитель Кремля подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине и формирование новой системы европейской безопасности неразрывно связаны. По его словам, рассматривать эти вопросы отдельно друг от друга невозможно.

«Конечно, на какой-то стадии с европейцами нужно будет это обсуждать. Другое дело, если они не будут хотеть мира на самом деле, тогда это будет бесполезно», — заявил Песков.