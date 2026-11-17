Россия пока не получила отклика на свои предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее дипломат подчёркивал, что требования Москвы в сфере безопасности остаются обязательной частью обсуждения украинского урегулирования. В частности, Россия настаивает на отказе от дальнейшего расширения НАТО и устранении причин конфликта на Украине. По словам Рябкова, эти вопросы нельзя просто исключить из переговорной повестки.

На переговорах России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября российская делегация представила свои подходы к будущей архитектуре европейской безопасности. Рябков заявил, что Москва изложила предложения достаточно конкретно и рассчитывает на содержательную реакцию партнёров.

Между тем 16 ноября глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала требования России, назвав их чрезмерными. Она отметила, что Москва не только вернулась к предложениям 2021 года, но и дополнила их новыми условиями.

Ранее Life.ru сообщал, что Рябков раскрыл содержание переговоров в Абу-Даби о будущей системе европейской безопасности. Тогда замглавы МИД подчеркнул, что речь идёт не о восстановлении доверия между Россией и Западом, а о поиске практических механизмов предотвращения новой эскалации.