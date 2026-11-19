Евросоюз не может договориться об общей позиции для будущих переговоров с Россией. Как пишет Politico, глава европейской дипломатии Кая Каллас настаивает на жёстких требованиях, тогда как часть стран выступает за компромиссы.

В частности, Австрия предложила партнёрам план из 15 пунктов, предусматривающий меры по укреплению доверия. Среди инициатив — частичное прекращение огня как шаг к более широкому перемирию и создание международного механизма контроля за соблюдением мирных договорённостей.

Каллас, напротив, считает, что переговоры следует начинать с максимально возможных требований к Москве. При этом некоторые европейские чиновники предлагают предоставить делегации гибкий мандат, позволяющий принимать решения непосредственно за столом переговоров.

Разногласия касаются и того, кто должен определять позицию ЕС. Каллас настаивает на участии министров иностранных дел, тогда как ведущие европейские столицы предпочитают поручить эту работу постоянным представителям государств при Евросоюзе.

Ранее Life.ru сообщал, что Каллас могла остаться за пределами переговорной группы из-за критики Дональда Трампа. По данным Politico, среди европейских дипломатов также возникли сомнения в её пригодности для контактов с Москвой.