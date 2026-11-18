Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает, что глава евродипломатии Кая Каллас не должна представлять Евросоюз на переговорах по урегулированию украинского конфликта. По мнению экс-министра, личное отношение Каллас к России мешает ей выступать в качестве нейтрального переговорщика. Об этом Кнайсль заявила в интервью RT.

«Госпожа Каллас постоянно оскорбляет всех, кто выступает на российской стороне. У неё очень специфическое мнение о России. Она хочет, чтобы Россия потерпела поражение. Она хочет, чтобы в российском правительстве были другие люди. Так что у неё есть свои личные предубеждения. Она определённо не тот человек, который должен представлять Европейский союз на таких переговорах», — сказала Кнайсль.

Экс-глава австрийского МИД отметила, что прежде на международных переговорах от имени Евросоюза традиционно выступал руководитель европейской дипломатии. Однако в нынешней ситуации, по её оценке, Каллас не подходит для этой роли из-за своей позиции в отношении Москвы.

Вопрос о составе европейской делегации обострился после того, как лидеры ЕС договорились о формате участия объединения в возможных переговорах с Россией. Европейскую сторону должны представлять институты Евросоюза и страны так называемой группы E5 — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша. Сама Каллас в переговорную группу не вошла.