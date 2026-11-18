Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал сотрудников Интерпола явиться в офис главы европейской дипломатии Каи Каллас с ордером и наручниками. Так парламентарий отреагировал на её слова о возможности получить персональные данные российских участников СВО для введения против них санкций ЕС. Об этом он рассказал РИА «Новости».

Ивлев напомнил, что Интерпол занимается розыском международных хакеров, похищающих деньги с банковских счетов и личную информацию пользователей соцсетей. По мнению депутата, правоохранителям стоило бы обратить внимание и на заявления европейского политика.

«А всего лишь сыщикам надо с ордером прибыть в Брюссель и посетить в здании Берлемон офис верховного представителя и заместителя председателя Еврокомиссии Каи Каллас. Желательно с наручниками», — сказал Ивлев.

Парламентарий также обвинил главу евродипломатии в пренебрежении европейскими правовыми традициями. Он напомнил о принципах римского права, Хельсинкских соглашениях и работе Европейского суда по правам человека. По оценке Ивлева, призывы к получению чужих персональных данных противоречат этим принципам.

Причиной для критики стали заявления Каллас о сборе информации об участниках СВО. На пресс-конференции 16 ноября она предположила, что получить необходимые сведения будет несложно, поскольку Россия хранит их в цифровом виде. В ответ на вопрос журналистов глава евродипломатии упомянула возможности разведслужб, однако прямо о взломе баз данных не говорила. Собранную информацию ЕС рассматривает как возможную основу для визовых ограничений.