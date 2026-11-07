Финляндия рассматривает возможность вырыть противотанковые рвы на границе с Россией, однако суровый климат может превратить военные укрепления в обычные пруды. Хельсинки изучает опыт конфликта на Украине, но пока сомневается в эффективности подобных заграждений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на командующего сухопутными войсками страны Паси Вялимяки.

Финский генерал обратил внимание на особенности местной природы. По его словам, прежде чем строить укрепления по украинскому образцу, необходимо понять, насколько долго они смогут сохранять своё назначение.

«Если мы построим укрепления и выроем рвы, как на Украине, то сколько времени пройдёт, прежде чем окружающая среда превратит их в пруды?» — задался вопросом Вялимяки.

При этом военачальник подчеркнул, что Финляндия не заинтересована в затяжной войне на истощение. Он считает необходимым заранее наладить производство и снабжение армии таким образом, чтобы в случае кризиса объёмы выпуска необходимых материалов можно было увеличить в десять раз.

Вялимяки также заявил, что финские вооружённые силы должны обладать возможностями для поражения пусковых установок ракет и беспилотников ещё до их применения против страны. По его мнению, это важная часть оборонной стратегии НАТО на восточном направлении.

В России неоднократно отвергали заявления западных политиков о возможном нападении на страны альянса. Президент Владимир Путин ранее подчеркнул, что Москва никому не угрожает и не планирует нападать на другие государства ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году.

Ранее Life.ru сообщал, что Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией. На проект потратили около 356 миллионов евро, однако заграждения охватили лишь 15% общей протяжённости границы. Впоследствии финские власти допустили расширение системы ограждений, отметив необходимость дополнительного финансирования со стороны Евросоюза.