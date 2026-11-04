Норвегия намерена увеличить военное присутствие в приграничной с Россией области Финнмарк. В город Киркенес направят дополнительные силы и разместят оборудование для обнаружения воздушных целей. Об этом сообщило Министерство обороны королевства.

«ВВС размещают сенсоры для ЗРК NASAMS в Киркенесе. В гарнизон в коммуне Сер-Варангер направят чуть более 30 солдат», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее Норвегия разместила самоходные артиллерийские установки у границы с Россией. В составе бригады «Финнмарк» был сформирован артиллерийский дивизион, получивший четыре южнокорейские САУ K9. По словам российского посла в Осло Николая Корчунова, до конца 2028 года подразделение планируется усилить ещё 24 установками.