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Опубликовано 19 сентября, 16:17

Четвёртый взрыв за день прогремел в украинском Днепропетровске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

В Днепропетровске сообщили о новом взрыве. По данным украинского издания «Общественное. Новости», он стал четвёртым за день.

Ранее в городе уже фиксировали три взрыва. Также сообщалось о возгораниях. В Днепропетровской области продолжает действовать воздушная тревога.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, в Киеве звучат взрывы
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, в Киеве звучат взрывы

Ранее Life.ru писал, что 18 сентября в Киеве в три раза за день объявляли воздушную тревогу. Атака была зафиксирована и в Киевской области. В Фастовском районе, по данным местных властей, пострадали пятеро членов одной семьи, включая троих детей.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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Полина Никифорова
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