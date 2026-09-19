Четвёртый взрыв за день прогремел в украинском Днепропетровске

В Днепропетровске сообщили о новом взрыве. По данным украинского издания «Общественное. Новости», он стал четвёртым за день.

Ранее в городе уже фиксировали три взрыва. Также сообщалось о возгораниях. В Днепропетровской области продолжает действовать воздушная тревога.

Ранее Life.ru писал, что 18 сентября в Киеве в три раза за день объявляли воздушную тревогу. Атака была зафиксирована и в Киевской области. В Фастовском районе, по данным местных властей, пострадали пятеро членов одной семьи, включая троих детей.