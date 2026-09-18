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Опубликовано 18 сентября, 16:59

Воздушную тревогу в Киеве объявили в третий раз за день на фоне новых взрывов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Киеве в третий раз за день объявили воздушную тревогу, вскоре после этого в городе сообщили о новых взрывах. Об этом пишет украинское издание «Общественное. Новости».

Предыдущее сообщение о взрывах в украинской столице появилось чуть больше часа назад. Данные о возможных последствиях нового эпизода пока не приводятся.

Киев и область подвергались атакам и накануне. По данным украинских властей, 17 сентября в столице пострадали 20 человек, в том числе двое детей.

Утром 18 сентября атака была зафиксирована и в Киевской области. В Фастовском районе, по данным местных властей, пострадали пятеро членов одной семьи, включая троих детей.

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Юрий Лысенко
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