Воздушную тревогу в Киеве объявили в третий раз за день на фоне новых взрывов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Киеве в третий раз за день объявили воздушную тревогу, вскоре после этого в городе сообщили о новых взрывах. Об этом пишет украинское издание «Общественное. Новости».
Предыдущее сообщение о взрывах в украинской столице появилось чуть больше часа назад. Данные о возможных последствиях нового эпизода пока не приводятся.
Киев и область подвергались атакам и накануне. По данным украинских властей, 17 сентября в столице пострадали 20 человек, в том числе двое детей.
Утром 18 сентября атака была зафиксирована и в Киевской области. В Фастовском районе, по данным местных властей, пострадали пятеро членов одной семьи, включая троих детей.
Ранее российские войска вывели из строя ряд объектов портовой инфраструктуры Украины, которые, по данным Минобороны РФ, использовались для приёма и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ. В ведомстве уточняли, что удары наносились по объектам, задействованным в снабжении украинских подразделений.
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