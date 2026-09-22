Четверых фигурантов дела о терактах в Запорожье осудили на сроки до 28 лет

Четверых фигурантов дела о подготовке терактов против чиновников в Запорожской области приговорили к срокам от 17 до 28 лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональном УФСБ. Самый большой срок получил Константин Зиновкин — 28 лет. Владислава Видлацкого приговорили к 27 годам, Григория Семикопенко — к 24, а А. Н. Семикопенко — к 17 годам колонии строгого режима.

По данным УФСБ, фигуранты действовали в интересах украинских спецслужб. Следствие установило, что Видлацкий и Григорий Семикопенко собирали сведения о руководителях региональных министерств строительства, ЖКХ, образования и науки.

Зиновкин через зарубежный мессенджер прошёл обучение по изготовлению самодельного взрывного устройства, после чего собрал его и заложил на пути предполагаемой жертвы. Видлацкий наблюдал за местом предполагаемого теракта и пытался привести СВУ в действие.

УФСБ заявило, что деятельность группы была пресечена до реализации запланированных атак. Суд признал подсудимых виновными по предъявленным им обвинениям.

Ранее Life.ru писал о приговоре в 22 года другому россиянину. Согласно материалам суда, мужчина установил самодельное взрывное устройство над рабочим местом сотрудника учреждения и дистанционно привёл его в действие. Потерпевшего в кабинете в момент взрыва не оказалось, однако здание получило повреждения. Суд признал Кадыкова виновным в участии в террористическом сообществе.