Опасность атаки беспилотников в Воронежской области миновала после ночной работы средств противовоздушной обороны. В небе над двумя районами региона обнаружили и уничтожили четыре БПЛА. О снятии режима угрозы сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. Разрушений на территории области также не зафиксировано.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!» — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Обстановка в области находится под контролем оперативных служб.

Ранее Life.ru писал, что в портовой зоне Усть-Луги Ленинградской области произошло возгорание после атаки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, на месте происшествия к тушению пожара приступили необходимые силы и средства. Кроме того, в одном из населённых пунктов произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции.