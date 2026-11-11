Четыре беспилотника уничтожили за ночь над Воронежской областью
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Опасность атаки беспилотников в Воронежской области миновала после ночной работы средств противовоздушной обороны. В небе над двумя районами региона обнаружили и уничтожили четыре БПЛА. О снятии режима угрозы сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. Разрушений на территории области также не зафиксировано.
«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!» — написал глава региона в своём Telegram-канале.
Обстановка в области находится под контролем оперативных служб.
Ранее Life.ru писал, что в портовой зоне Усть-Луги Ленинградской области произошло возгорание после атаки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, на месте происшествия к тушению пожара приступили необходимые силы и средства. Кроме того, в одном из населённых пунктов произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции.
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